Казань, Самару и Ульяновск может связать кольцевая железная дорога

Фото: Максим Платонов

В ПФО планируют строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Самару, Тольятти, Ульяновск, Казань и другие города. Об этом сообщает ГТРК «Самара».

Такую идею озвучил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. По его словам, проект обсуждался с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и представителями РЖД, которые отметили его высокий экономический эффект.



В прошлом году между Ульяновском и Казанью была запущена электричка, которая пользуется большой популярностью. Однако прямого поезда из Самары в Казань по-прежнему нет. Попытки его открытия предпринимались неоднократно, но поезд из Самары следовал через Сызрань, Инзу и Ульяновск, что значительно увеличивало время в пути.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Аналогичная ситуация наблюдается в сообщении Самары с Ульяновском, Димитровградом и Тольятти. Прямого короткого железнодорожного пути между ними нет.

Идея создания прямого железнодорожного сообщения между этими регионами существовала еще в советские времена. Однако в 1990-е годы она не была реализована. В последние годы развитие кооперации между предприятиями Татарстана, Самарской и Ульяновской областей, а также рост внутреннего туризма привели к возрождению идеи строительства новой железной дороги.

Следующим шагом будет создание рабочей группы и рассмотрение возможности включения строительства в один из нацпроектов России.

Напомним, прямое железнодорожное сообщение между Россией и Пакистаном планируется запустить в 2025 году.

Рената Валеева