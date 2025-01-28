Казань, Самару и Ульяновск может связать кольцевая железная дорога
В ПФО планируют строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Самару, Тольятти, Ульяновск, Казань и другие города. Об этом сообщает ГТРК «Самара».
Такую идею озвучил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. По его словам, проект обсуждался с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и представителями РЖД, которые отметили его высокий экономический эффект.
В прошлом году между Ульяновском и Казанью была запущена электричка, которая пользуется большой популярностью. Однако прямого поезда из Самары в Казань по-прежнему нет. Попытки его открытия предпринимались неоднократно, но поезд из Самары следовал через Сызрань, Инзу и Ульяновск, что значительно увеличивало время в пути.
Аналогичная ситуация наблюдается в сообщении Самары с Ульяновском, Димитровградом и Тольятти. Прямого короткого железнодорожного пути между ними нет.
Идея создания прямого железнодорожного сообщения между этими регионами существовала еще в советские времена. Однако в 1990-е годы она не была реализована. В последние годы развитие кооперации между предприятиями Татарстана, Самарской и Ульяновской областей, а также рост внутреннего туризма привели к возрождению идеи строительства новой железной дороги.
Следующим шагом будет создание рабочей группы и рассмотрение возможности включения строительства в один из нацпроектов России.
Напомним, прямое железнодорожное сообщение между Россией и Пакистаном планируется запустить в 2025 году.
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