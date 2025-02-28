В Набережных Челнах в результате падения с 17-го этажа погиб рабочий — возбуждено уголовное дело

Фото: Динар Фатыхов

В Набережных Челнах следователи возбудили уголовное дело по факту смерти рабочего на стройке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

Накануне в результате падения с 17-го этажа строящегося жилого дома на улице Раскольникова погиб 27-летний рабочий. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

По версии следствия, мужчина занимался на стройке возведением опалубки и при этом, несмотря на наличие страховочного пояса, не был пристегнут. По не установленной пока причине рабочий потерял равновесие и упал на землю. Получив травмы, несовместимые с жизнью, он скончался на месте.

В рамках расследования дела органы дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности при производстве строительных работ.

Елизавета Пуншева