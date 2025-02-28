СК просит ареста для главы исполкома Альметьевска

В Набережночелнинский горсуд поступило ходатайство на арест руководителя исполкома Альметьевска Айнура Исхакова. Сотрудники 6-го отдела Следкома по РТ подозревают его в афере с оплатой работ по рекультивации карьеров на 2,66 млн рублей, вину чиновник отрицает, уточняют источники «Реального времени».

Исхакова задержали 26 февраля в Набережных Челнах. Там ознакомили с постановлением о возбуждении дела и задержали. Две ночи глава исполкома провел в изоляторе временного содержания. Сегодня в 15 часов в Набережночелнинском горсуде назначено заседание по избранию ему меры пресечения. Силовики настаивают на самой суровой — просят взять под стражу на два месяца.

По версии силовиков, в 2017 году на посту директора районного департамента экологии и природопользования Айнур Исхаков заключил муниципальный контракт с главой компании «Тандем+» Илдара Тагирова на рекультивацию пяти карьеров — близ деревни Кузайкино, Новое Суркино, Холодная Поляна, Новотроицкое и между поселениями Наратлы и Юкале. Компания Тагирова отчиталась о выполнении работ, муниципалитет оплатил их, однако позднее проверяющие пришли к выводу — рекультивация была фикцией.

Тагирова также привлекают к ответственности.

Официально ни в одном из силовых ведомств это дело пока не комментируют.

P.S.: Сегодня суд отправил Исхакова в СИЗО на два месяца. На заседании представитель СК объявила — есть данные о его причастности к другим преступлениям, в том числе — коррупционным.