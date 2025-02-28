Арестованного главу исполкома Альметьевска проверят на взятки

До 26 апреля в СИЗО отправил руководителя исполкома Альметьевска Айнура Исхакова Набережночелнинский горсуд. На заседании было объявлено — силовики получили информацию о причастности чиновника к другим преступлениям, в том числе коррупционным.

На старте заседания обвиняемый в мошенничестве и два его адвоката ходатайствовали об удалении СМИ из зала. Суд оснований не нашел. Зато приобщил представленные защитой материалы о браке, рождении детей и недвижимости семьи, вместе с ходатайством о домашнем аресте, которое адвокат Анас Мухаметзянов просил рассмотреть одновременно с ходатайством СК.

Следователь 6-го отдела Следкома по РТ Лилия Хасанова просила заключить задержанного под стражу. Она сообщила — уголовное дело против гендиректора ООО «Тандем+" Илдара Тагирова и неустановленных лиц было возбуждено по признакам мошенничества 26 февраля 2025 года. И в тот же день силовики установили причастность Исхакова к предполагаемому хищению бюджетных средств. Причем, первый фигурант дела — бизнесмен уже дал показания против него и подтвердил их на очной ставке.

Айнуру Исхакову предъявлено обвинение в афере с ущербом 2 млн 664 тысячи рублей — это вся сумма муниципального контракта, заключенного им в октябре 2017 года, как директором муниципального учреждения «Департамент экологии и природопользования Альметьевского района РТ» и компанией Тагирова. Речь шла о рекультивации пяти карьеров. в ФСБ и СК считают — работы не выполнялись вообще.

На посту директора указанного Департамента Айнур Исхаков (слева) отработал шесть лет — с 2015 по 2021 год, позже пошел на повышение. телеграм канал администрации Альметьевска

Чиновника задержали 26 февраля, на следующий день предъявили ему обвинение.

По версии следствия, Исхаков по предварительному сговору с Тагировым и неустановленными лицами «подготовили фиктивные документы о результатах осуществления работ в полном объеме, похитив из бюджета Альметьевского района 2 млн 644 рублей и распорядились ими по собственному усмотрению».

— В ходе предварительного следствия получена информация о причастности Исхакова к совершению иных преступлений, в том числе — коррупционной направленности, относящихся к категории тяжких преступлений, — заявила следователь, настаивая на самой суровой мере пресечения.

Сам обвиняемый дал понять — вину не признает. Просил суд не заключать его под стражу ограничиться домашним арестом: «У меня семье дети, и оказывать давление на кого-либо нет смысла...»

Адвокат Анас Мухаметзянов ранее защищал доярку из Тукаевского района по делу об умышленном убийстве всей ее семьи. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Представитель прокуратуры поддержал позицию следствия. «Исхаков является должностным лицом, имеет обширные связи. И, как пояснил следователь, имеются другие возбужденные дела коррупционной направленности, относящиеся к категории тяжких преступлений», — заявил он.

Адвокаты обвиняемого Анас Мухаметзянов и Самат Гимадеев выступили против. Подчеркивали — у их клиента нет недвижимости за границей и загранпаспорта, как и намерения скрыться, никаких заявлений о попытках давления с его стороны на свидетелей следствие не представило. А в приобщенные к ходатайству протоколы допросов этих свидетелей не свидетельствуют о причастности Исхакова к преступлению, зато в них приводятся предположения и догадки.

Суд отправил Исхакова под арест. Второму фигуранту этого дела меру пресечения избирали сами следователи: с Тагирова взяли лишь обязательство о явке.