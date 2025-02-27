Главу исполкома Альметьевска задержали по делу об аферах на 2,6 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации Альметьевского муниципального района

В Набережных Челнах задержали Айнура Исхакова, руководителя исполкома Альметьевского района. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — 2,6 миллиона рублей, похищенных из бюджета города. Об этом сообщили источники «Реального времени».

Дело связано с событиями 2017 года, когда Исхаков занимал пост директора Департамента экологии и природопользования. В то время он заключил контракт с главой компании «Тандем+» на рекультивацию пяти карьеров. Однако, по версии следствия, работы выполнены не были.

Кроме Исхакова, уголовное дело также возбуждено против Илдара Тагирова, бывшего директора «Тандем+», который был соучредителем компании до 2023 года.