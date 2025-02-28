Восьмиклассник из Татарстана избивает других детей — Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

Фото: Максим Платонов

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК страны по Татарстану Марселю Дулкарнаеву возбудить уголовное дело по факту избиения детей подростком. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

По данным пресс-службы, внимание Следкома привлек сюжет в эфире одного из телеканалов. В нем повествовалось о том, что в Высокогорском районе Татарстана восьмиклассник ведет себя неадекватно, избивает других детей на улице и во время спортивных и учебных занятий.

На данный момент следственные органы СК России по Татарстану проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах.

2 дня назад стало известно, что в Татарстане возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) после избиения школьницы одноклассником. Инцидент произошел в Нижнекамске.

Елизавета Пуншева