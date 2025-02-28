Восьмиклассник из Татарстана избивает других детей — Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК страны по Татарстану Марселю Дулкарнаеву возбудить уголовное дело по факту избиения детей подростком. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
По данным пресс-службы, внимание Следкома привлек сюжет в эфире одного из телеканалов. В нем повествовалось о том, что в Высокогорском районе Татарстана восьмиклассник ведет себя неадекватно, избивает других детей на улице и во время спортивных и учебных занятий.
На данный момент следственные органы СК России по Татарстану проводят процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах.
2 дня назад стало известно, что в Татарстане возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) после избиения школьницы одноклассником. Инцидент произошел в Нижнекамске.
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