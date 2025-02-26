В Татарстане возбудили уголовное дело после избиения школьницы одноклассником

В Татарстане возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) после избиения школьницы одноклассником, сообщили в информационном центре СК России. Инцидент произошел в Нижнекамске.

— В сентябре прошлого года в школе Нижнекамска ученик нанес удары младшекласснице. <...> В настоящее время в соцмедиа сообщается о том, что мать девочки в связи с избиением наняла юриста, который обманул ее на крупную сумму, — говорится в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам о противоправных действиях юриста.

Ход расследования также взяла на контроль Нижнекамская городская прокуратура. Надзорное ведомство также проверит, как исполняется законодательство в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, рассказали в прокуратуре Татарстана.



Галия Гарифуллина