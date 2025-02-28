В Татарстане в начале марта проведут проверку системы оповещения населения
В Татарстане 5 марта проведут проверку системы оповещения населения. Соответствующее предупреждение жителям республики разослала РСЧС.
Уточняется, что проверка является плановой. В экстренной службе татарстанцев попросили сохранять спокойствие.
Напомним, в последний раз плановую проверку проводили 2 октября. Однако 16 октября в Казани прошло дополнительное испытание.
Мероприятие проводится два раза в год — в марте и октябре.
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