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В Татарстане в начале марта проведут проверку системы оповещения населения

12:17, 28.02.2025
В Татарстане в начале марта проведут проверку системы оповещения населения
Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Татарстане 5 марта проведут проверку системы оповещения населения. Соответствующее предупреждение жителям республики разослала РСЧС.

Уточняется, что проверка является плановой. В экстренной службе татарстанцев попросили сохранять спокойствие.

Напомним, в последний раз плановую проверку проводили 2 октября. Однако 16 октября в Казани прошло дополнительное испытание.

Мероприятие проводится два раза в год — в марте и октябре.

Елизавета Пуншева

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