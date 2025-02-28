Суд вновь оштрафовал Юрия Дудя* за нарушение закона об иноагентах

Московский суд снова оштрафовал блогера и журналиста Юрия Дудя* за распространение материалов без указания статуса иностранного агента. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сумма штрафа составила 40 тыс. рублей.

Напомним, в августе Дудя* уже признавали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. По решению Таганского районного суда Москвы, штраф также составил 40 тыс. рублей.

В ноябре 2023 года столичная прокуратура проверяла журналиста по статье о дискредитации российской армии после интервью с Викторией и Вадимом Цыгановыми.

Елизавета Пуншева