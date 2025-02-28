Суд вновь оштрафовал Юрия Дудя* за нарушение закона об иноагентах
Московский суд снова оштрафовал блогера и журналиста Юрия Дудя* за распространение материалов без указания статуса иностранного агента. Об этом сообщает «РИА Новости».
Сумма штрафа составила 40 тыс. рублей.
Напомним, в августе Дудя* уже признавали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. По решению Таганского районного суда Москвы, штраф также составил 40 тыс. рублей.
В ноябре 2023 года столичная прокуратура проверяла журналиста по статье о дискредитации российской армии после интервью с Викторией и Вадимом Цыгановыми.
Справка
* Признан иноагентом на территории РФ.
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