В Казани отремонтируют 12 участков дорог за 1 млрд рублей
В Казани на ремонт 12 дорог направят 1 млрд рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
За проведение ремонта отвечает ГКУ «Главтатдортранс». Работы финансируются за счет республиканского бюджета.
Так, в Казани планируется отремонтировать следующие участки:
- ул. Аделя Кутуя от ул. Гвардейской до проспекта Альберта Камалеева;
- ул. Декабристов от ул. Воровского до ул. Восстания;
- ул. Журналистов от ул. Академика Арбузова до ул. Халитова;
- ул. Журналистов от ул. Академика Арбузова до ул. Халитова;
- ул. Амирхана Еники от ул. Вишневского до ул. Товарищеской;
- ул. Воровского от ул. Фатыха Амирхана до ул. Адоратского;
- ул. Галиаскара Камала от ул. Нариманова до ул. Татарстан;
- ул. Курашова от ул. Айвазовского до ул. Волкова;
- ул. Октябрьская от ул. Гагарина до ул. Восстания;
- ул. Сахалинская от ул. Ударной до ул. Пржевальского;
- ул. Товарищеская от ул. Амирхана Еники до ул. Достоевского;
- проспект Хусаина Ямашева от ул.Адоратского до третьей транспортной дамбы.
Все ремонтные работы должны быть завершены до 10 ноября 2025 года.
Напомним, в Татарстане в 2025 году на строительство и ремонт дорог планируется направить 39,1 млрд рублей. Из этой суммы 2 млрд рублей пойдут на инфраструктуру Казанской городской агломерации, 1,3 млрд рублей — на Набережночелнинскую агломерацию, а Нижнекамская агломерация получит 480 млн рублей. Также 1,3 млрд рублей выделят на модернизацию дорог регионального и межмуниципального значения.
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