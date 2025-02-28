Не этапировали из Москвы: суд Казани продлил по видеосвязи арест фигурантам «дела тыловиков» МВД РТ

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня Вахитовский райсуд Казани продлил на полгода срок ареста трем фигурантам «дела тыловиков» МВД Татарстана по обвинению во взятках в особо крупном размере. Лишь один из эпизодов дела потянул на 23,5 млн рублей, — передает с заседания журналист «Реального времени».

Обвинение по этому делу утверждал заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин.

Полковники Рамиль Шакиров и Артем Мешков участвовали в заседании из камеры московского СИЗО-4 «Медведь», предполагаемый посредник взяток — бизнесмен Айвар Хакимов из СИЗО-5 «Водник».

Айвар Хакимов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Хакимов находится под стражей уже 2,5 года — с сентября 2022-го. Бывшего начальника службы тыла МВД РТ Шакирова задержали 4 июля 2023-го, а начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Татарстану Мешкова — во время служебной командировки в Дагестан 10 июля 2023 года.

Изначально дело возбуждалось и расследовалось сотрудниками 2-го отдела Следкома по РТ, однако позже было передано в центральный аппарат СКР, так что меру пресечения высокопоставленным офицерам избирали уже в Басманном суде Москвы. А вот судить будут в Казани, именно сюда после утверждения обвинения Генеральной прокуратурой «дело тыловиков» поступило на прошлой неделе. А вот самих фигурантов этапировать пока не успели.

Артем Мешков и Рамиль Шакиров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пенсионеру МВД Шакирову и его коллеге Мешкову, который остается сотрудником министерства, инкриминируют получение трех взяток в особо крупном размере и значительном размерах.

Минимальная сумма составила 329 тысяч, максимальная — 23,5 млн рублей, отмечает один из источников «Реального времени» со ссылкой на версию следствия.

Средства эти, как полагают в СК, ФСБ и Генеральной прокуратуре РФ, передавались в 2014-2021 года за содействие в заключении государственных контрактов, преимущественно, на техническое обслуживание полицейских авто и запчасти для них. Кроме того, по версии обвинения, за счет средств коммерсантов-получателей госконтрактов на протяжении многих лет оплачивались рестораны и сувениры для гостей и проверяющих МВД республики. Хакимова считают посредником двух взяток.

При этом, по данным защиты, в деле фигурируют лишь подтвержденные переводы на 600 тысяч рублей через фирмы посредника на счет родственницы Шакирова, но эти деньги были благотворительной помощью и пошли на оснащение бойцов сводного отряда МВД в служебной командировке.

Игорь Гатауллин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С обвинением офицеры не согласны. Так адвокат Игорь Гатауллин в защиту Мешкова сегодня заявил, что даже причастность к преступлению не подтверждается материалами, что будет видно в ходе процесса. «Видимо, в погоне за какими-то показателями появилось вот это дело», — предположил он.

Сам полковник Мешков просил отпустить его под домашний арест к жене и двум детям, отмечая, что со дня возбуждения дела до его задержания прошло 9 месяцев, и никаких попыток скрыться он не предпринимал. И за это время успел послужить в составе сводного отряда в зоне СВО и на Кавказе. «Следователь настаивал на аресте только потому, что я не признаю вину», — подчеркивал он, отмечая, что данное основание не может и не должно быть доводом в пользу самой суровой меры пресечения. Иное предусмотрено принципом презумпции невиновности.

О более мягкой мере пресечения суд просили и двое других подсудимых. 61-летний экс-начальник тыла сообщил об участии в боевых действиях в Чечне и двух госнаградах — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали за отличие в охране общественного порядка. А также рассказал о целом букете болезней, которые усугубились в условиях изоляции от общества.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Его адвокат Альбина Ситдикова также ссылалась на серьезные проблемы со здоровьем своего клиента и сообщала, что в случае избрания домашнего ареста он мог бы отбывать его в своем доме в пригороде Казани. По данным источников «Реального времени», на этот дом в рамках уголовного дела наложен арест.

Айвар Хакимов на заседании представился гендиректором СК «Феникс», вероятно, не зная о том, что за время его ареста эта фирма была ликвидирована. Его интересы сегодня представляли двое адвокатов. Елена Точилкина просила суд обратить внимание, что ее клиенту инкриминируют лишь посредничество, взяткодателем он не является, однако содержится под стражей значительно дольше предполагаемых получателей. Ее коллега Елена Ситарская отмечала, что никакого влияния на свидетелей Хакимов оказать уже не может — все показания даны в ходе предварительного следствия.

Тем не менее суд посчитал необходимым удовлетворить ходатайство гособвинителя Михаила Житлова и продлить аресты всей тройке обвиняемых.

Старт дела по существу назначен на 6 марта. Если к этому сроку подсудимых успеют этапировать в Казань.