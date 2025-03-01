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Эксперт назвала продукты, которые утоляют голод и поднимают настроение

17:53, 01.03.2025
Эксперт назвала продукты, которые утоляют голод и поднимают настроение
Фото: Динар Фатыхов

Психолог и специалист по расстройствам пищевого поведения Ксения Забатурина назвала продукты, способные не только утолить голод, но и улучшить эмоциональное состояние, сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, лидером среди таких продуктов является темный шоколад с содержанием какао не менее 70%. «Он стимулирует выработку эндорфинов — так называемых гормонов счастья», — объяснила она.

В список полезных продуктов также вошли:

  • Бананы, богатые углеводами, которые помогают организму усваивать триптофан.
  • Жирная рыба (скумбрия, лосось) благодаря содержанию омега-3 — жирных кислот.
  • Орехи, особенно грецкие и миндаль.
  • Ягоды, содержащие витамины и антиоксиданты.
  • Зелень и листовые овощи (шпинат, капуста).
  • Кисломолочные продукты.

— В целом правильное полноценное питание играет очень важную роль в нашем самочувствии. Не надо бояться после основного приема пищи съесть немного темного шоколада или фруктов, даже если худеете. Это не отразится на весе, а только улучшит настроение, главное — знать меру, — отметила специалист.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Вместе с тем Забатурина подчеркнула, что, помимо правильного питания, важно соблюдать режим сна и регулярно заниматься физической активностью для поддержания хорошего настроения.

Напомним, что в России вскоре начнется рост цен на популярные сладости. Два крупных производителя, Mars и Mondelez, уведомили магазины, что цена на их продукцию вырастет на 5—20% в два этапа — в феврале и марте.

Матвей Гавриков

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