Эксперт назвала продукты, которые утоляют голод и поднимают настроение

Фото: Динар Фатыхов

Психолог и специалист по расстройствам пищевого поведения Ксения Забатурина назвала продукты, способные не только утолить голод, но и улучшить эмоциональное состояние, сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, лидером среди таких продуктов является темный шоколад с содержанием какао не менее 70%. «Он стимулирует выработку эндорфинов — так называемых гормонов счастья», — объяснила она.

В список полезных продуктов также вошли:

Бананы, богатые углеводами, которые помогают организму усваивать триптофан.

Жирная рыба (скумбрия, лосось) благодаря содержанию омега-3 — жирных кислот.

Орехи, особенно грецкие и миндаль.

Ягоды, содержащие витамины и антиоксиданты.

Зелень и листовые овощи (шпинат, капуста).

Кисломолочные продукты.



— В целом правильное полноценное питание играет очень важную роль в нашем самочувствии. Не надо бояться после основного приема пищи съесть немного темного шоколада или фруктов, даже если худеете. Это не отразится на весе, а только улучшит настроение, главное — знать меру, — отметила специалист.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Вместе с тем Забатурина подчеркнула, что, помимо правильного питания, важно соблюдать режим сна и регулярно заниматься физической активностью для поддержания хорошего настроения.

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Матвей Гавриков