В фестивале «Золотая маска» появилась новая премия «Маэстро»
Секретариат Союза театральных деятелей России учредил новую премию для «Золотой маски» — «Маэстро». Об этом сообщается на сайте фестиваля.
Впервые новую премию вручат 26 июня 2025 года в Казани на торжественной церемонии подведения итогов конкурсного цикла сезона/2023–2024.
Кандидатов и победителей премии будет выбирать сопредседатель Союза, дирижер Валерий Гергиев — это стало ключевой особенностью премии.
Напомним, 31-я церемония «Золотой маски» пройдет в Казани, в новом здании театра Камала. Об этом заявил народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимир Машков.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.