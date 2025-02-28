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В фестивале «Золотая маска» появилась новая премия «Маэстро»

09:37, 28.02.2025
В фестивале «Золотая маска» появилась новая премия «Маэстро»
Фото: взято с сайта goldenmask.stdrf.ru

Секретариат Союза театральных деятелей России учредил новую премию для «Золотой маски» — «Маэстро». Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Впервые новую премию вручат 26 июня 2025 года в Казани на торжественной церемонии подведения итогов конкурсного цикла сезона/2023–2024.

Кандидатов и победителей премии будет выбирать сопредседатель Союза, дирижер Валерий Гергиев — это стало ключевой особенностью премии.

Напомним, 31-я церемония «Золотой маски» пройдет в Казани, в новом здании театра Камала. Об этом заявил народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимир Машков.

Елизавета Пуншева

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