В Москве предотвратили теракт против крымского митрополита Тихона
В Москве ФСБ предотвратила теракт против крымского митрополита Тихона. Нападение готовила военная разведка Украины, сообщает пресс-служба органа.
По данному факту силовики задержали двух человек — россиянина и украинца.
По данным федеральной службы, в середине 2024 года их завербовало Главное управление разведки (ГУР) Украины через Telegram. После совершения теракта они планировали выехать за рубеж по поддельным украинским паспортам, задержанные дали признательные показания.
Оперативники изъяли у них самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с фотографиями задержанных и измененными личными данными.
До 2023 года митрополит Тихон являлся епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии, игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Печоры. С 1995 по 2018 год он был наместником Сретенского монастыря в городе Москве.
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