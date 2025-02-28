В Москве предотвратили теракт против крымского митрополита Тихона

Фото: Олег Тихонов

В Москве ФСБ предотвратила теракт против крымского митрополита Тихона. Нападение готовила военная разведка Украины, сообщает пресс-служба органа.

По данному факту силовики задержали двух человек — россиянина и украинца.

По данным федеральной службы, в середине 2024 года их завербовало Главное управление разведки (ГУР) Украины через Telegram. После совершения теракта они планировали выехать за рубеж по поддельным украинским паспортам, задержанные дали признательные показания.

Оперативники изъяли у них самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с фотографиями задержанных и измененными личными данными.

До 2023 года митрополит Тихон являлся епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии, игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Печоры. С 1995 по 2018 год он был наместником Сретенского монастыря в городе Москве.



Елизавета Пуншева