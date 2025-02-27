Скончался 10-й чемпион мира по шахматам — Борис Спасский

Фото: Динар Фатыхов

Борис Спасский, десятый чемпион мира по шахматам, скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, передали в ТАСС.

Спасский стал чемпионом мира в 1969 году, когда в напряженном матче в Москве обыграл Тиграна Петросяна с результатом 12,5:10,5. Однако в 1972 году он не смог защитить свой титул, проиграв американцу Роберту Фишеру в Рейкьявике со счетом 8,5:12,5.

Филатов подчеркнул, что Спасский был выдающейся личностью, чьи партии вдохновили множество шахматистов. Он выразил соболезнования родным и близким и подчеркнул, что это большая утрата для страны.

Анастасия Фартыгина