Скончался 10-й чемпион мира по шахматам — Борис Спасский
Борис Спасский, десятый чемпион мира по шахматам, скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, передали в ТАСС.
Спасский стал чемпионом мира в 1969 году, когда в напряженном матче в Москве обыграл Тиграна Петросяна с результатом 12,5:10,5. Однако в 1972 году он не смог защитить свой титул, проиграв американцу Роберту Фишеру в Рейкьявике со счетом 8,5:12,5.
Филатов подчеркнул, что Спасский был выдающейся личностью, чьи партии вдохновили множество шахматистов. Он выразил соболезнования родным и близким и подчеркнул, что это большая утрата для страны.
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