На Украине конфисковали активы «Татнефти»

Фото: Максим Платонов

Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста о конфискации активов компании «Татнефть». Это решение касается 100% доли в ООО «Татнефть-АЗС-Украина», 92,98% в ООО «Харьков-капитал» и 88,97% в ООО «Полтава-капитал». Об этом сообщили в ТАСС.

Конфискованные активы включают нефтебазы, автозаправочные станции, нежилые здания, земельные участки, бензовозы и автомобили, расположенные в Харьковской и Полтавской областях.

Ранее, летом 2022 года, Украина уже национализировала имущество «Татнефти», в том числе 115 объектов недвижимости и 118 транспортных средств. Общая стоимость конфискованных активов тогда составила около 400 млн гривен (примерно $13,7 млн по курсу на тот момент).



Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил против конфискации замороженных активов России, заявив, что это противоречит международному праву. Он пояснил, что, хотя можно получать дивиденды от замороженных средств, сами активы не должны быть изъяты. Макрон подчеркнул важность соблюдения международных норм в ходе своей встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Анастасия Фартыгина