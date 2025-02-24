Макрон: конфискация российских активов нарушает международное право

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против конфискации замороженных активов России, заявив, что это противоречит международному праву. Об этом сообщили в ТАСС.

Он пояснил, что хотя можно получать дивиденды от замороженных средств, сами активы не должны быть изъяты. Макрон подчеркнул важность соблюдения международных норм в ходе своей встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Накануне Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За документ проголосовали 93 страны. Против были 18 государств, 65 воздержались. Резолюция требует от России «немедленно, полностью и безоговорочно» вывести все свои вооруженные силы с территории Украины.



Анастасия Фартыгина