В России предложили заводить больших собак только после курсов у кинологов

Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил, чтобы заведение больших собак стало возможным только после прохождения курсов у кинологов и строгой регистрации. Об этом сообщили в RT.

Милонов считает, что большие собаки, такие как доберманы и волкодавы, не должны быть просто модным аксессуаром. Он предложил разделить породы: маленьких собак, таких как шпицы и чихуахуа, можно заводить без ограничений, так как они не представляют опасности для людей.

Депутат подчеркнул, что владельцы собак должны осознавать свою ответственность.

— Собака должна быть ответственностью, а не прихотью, — уточнил Милонов, добавив, что важно пересмотреть правила содержания животных.

Накануне в России предложили увеличить размеры штрафов за самовыгул собак до 50 тысяч рублей. С таким предложением выступил первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов на заседании рабочей группы по защите семьи.

Анастасия Фартыгина