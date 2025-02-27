В Казани во время Рамадана пройдут ифтары в 47 мечетях

Фото: Михаил Захаров

С 1 марта в Казани начнется священный месяц Рамадан, в 47 мечетях города будут проводиться вечера разговения (ифтар). Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Татарстана.

Каждый вечер после захода солнца верующие смогут собираться в мечетях, чтобы вместе прервать пост. В некоторых из них также будут раздавать ифтар-боксы.

Ифтар пройдет во всех районах Казани, включая:

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы: мечети «Нур-эль-Ислам», «Салихзян», «Рахматулла».

Вахитовский и Приволжский районы: Галеевская мечеть, мечеть «Гадель», соборная мечеть «Аль-Марджани» и другие.

Кировский и Московский районы: мечети «Ярдэм», «Маулид», «Миргазиян» и другие.

Советский район: мечети «Биста Нуры Габделгаллям», «Гаиля», «Салях» и другие.

С полным списком мечетей можно ознакомиться на сайте мэрии города.

Напомним, что в прошлом году в Казани для ифтара было задействовано столько же мечетей.

Анастасия Фартыгина