В Казани во время Рамадана пройдут ифтары в 47 мечетях
С 1 марта в Казани начнется священный месяц Рамадан, в 47 мечетях города будут проводиться вечера разговения (ифтар). Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Татарстана.
Каждый вечер после захода солнца верующие смогут собираться в мечетях, чтобы вместе прервать пост. В некоторых из них также будут раздавать ифтар-боксы.
Ифтар пройдет во всех районах Казани, включая:
- Авиастроительный и Ново-Савиновский районы: мечети «Нур-эль-Ислам», «Салихзян», «Рахматулла».
- Вахитовский и Приволжский районы: Галеевская мечеть, мечеть «Гадель», соборная мечеть «Аль-Марджани» и другие.
- Кировский и Московский районы: мечети «Ярдэм», «Маулид», «Миргазиян» и другие.
- Советский район: мечети «Биста Нуры Габделгаллям», «Гаиля», «Салях» и другие.
С полным списком мечетей можно ознакомиться на сайте мэрии города.
Напомним, что в прошлом году в Казани для ифтара было задействовано столько же мечетей.
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