Сегодня в Татарстане ожидается до -8 градусов

Утром в отдельных районах возможен туман

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Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Утром в отдельных районах возможен туман, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер южный 3—8 м/с. Утром ожидается до -10... -15 градусов, при прояснениях и в низких местах до -20... -24 градусов. Днем максимальная температура воздуха составит от -3 до -8 градусов. На дорогах гололедица.

В Казани днем обещают от -4 до -6 градусов, без существенных осадков.

Напомним, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 3—4 марта, начнется перестройка атмосферных процессов: на смену антициклональной погоде придут североатлантические циклоны с осадками различной интенсивности, метелями и порывистым ветром.

Галия Гарифуллина