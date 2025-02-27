Российские ученые разработали защиту от коррозии из сока акации

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Новые ингибиторы для защиты нефтегазового оборудования от коррозии на основе полиуретана и гуммиарабика — смол, получаемых из сока акации, разработали ученые Казанского федерального университета (КФУ) и Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) в сотрудничестве с экспертами из Ирана и Китая, сообщает ТАСС.

Синтезированный продукт, по словам ученых, позволит предотвратить коррозию углеродистой стали при добыче газа в кислой среде. Исследователи синтезировали три полиуретана с присоединенными к структуре молекулами аравийской камеди с разной степенью прививки (10,4%; 17,2% и 25,4%) и исследовали их.

По словам ученых, коррозия оборудования для добычи, транспортировки и переработки полезных ископаемых — причина четверти аварий в нефтегазовой отрасли. Существующие ингибиторы содержат токсичные элементы и опасны для экологии, поэтому сейчас растет интерес к «зеленым» ингибиторам из биологических источников, безопасных для окружающей среды. К ним относятся целлюлоза, крахмал, пектин, хитозан, декстрин, альгинаты и натуральные камеди, которые являются высокомолекулярными углеводами, выделяемыми в виде сока или смолы из различных растений.

Дарья Беззубова