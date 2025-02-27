Эксперты из 12 стран в Казани обсудят вопросы изучения и сохранения снежного барса

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В Казани пройдет Международная конференция «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий». Мероприятие состоится 13–15 марта, сообщает пресс-служба Росзаповедцентра Минприроды России.

В открытии и пленарной сессии примут участие раис Татарстана Рустам Минниханов, замминистра природных ресурсов России Мурад Керимов, председатель общего собрания Ассоциации «Ирбис» Али Узденов. Всего со своими докладами выступят эксперты из 12 стран мира, включая Китай, Индию и Казахстан.



По итогам конференции участники примут Казанскую резолюцию, в которой будут зафиксированы ключевые рекомендации и решения по обсуждаемым вопросам.

Напомним, в Татарстане начинает работу проект по возрождению популяции снежных барсов — ирбисов. Первые разговоры об организации Центра по изучению диких кошек и, в частности, снежного барса пошли несколько лет назад. Его думали разместить в Камско-Устьинском районе. Однако в 2020-м началась пандемия, а потом внимание экологов было отвлечено на более насущные задачи. Теперь к проекту вернулись.

Елизавета Пуншева