Вратарь «Краснодара» Дюпин рассказал детали своего ухода из «Рубина»

Фото: Динар Фатыхов

Вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин высказался о своем переходе в краснодарский клуб из казанского «Рубина». Голкипер покинул Казань в статусе свободного агента после завершения контракта.

— На самом деле — все очень просто. Контракт с «Рубином» истекал в июне 2024-го. За несколько дней до конца чемпионата ко мне подошли люди из руководства и предложили продлиться. Они обозначили свои условия, я — свои. И они ушли думать. Сезон закончился, а с «Рубином» все еще не было никаких договоренностей. В этот момент на меня вышел «Краснодар» — мы договорились буквально за пару дней, — сказал Дюпин в интервью Sport24.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также экс-вратарь «Рубина» заявил, что кроме «Краснодара» летом прошлого года мог перейти в «Спартак». Однако московский клуб опоздал с предложением, заявил голкипер.

Дюпин выступал за «Рубин» на протяжении пяти сезонов с 2019 по 2024 год. Вратарь покинул казанский клуб по завершении контракта летом прошлого года.

Зульфат Шафигуллин