Верховный суд США поддержал решение Трампа о приостановке зарубежной помощи

В Верховном суде США встали на сторону президента Дональда Трампа в вопросе предоставления зарубежной помощи. Об этом сообщает Reuters.

Председатель Верховного суда США Джон Робертс приостановил действие ранее выданного приказа федерального судьи, который обязывал администрацию Трампа продолжить выплаты подрядчикам и грантополучателям из других стран.

В судебной инстанции посчитали, что необходимо детальнее изучить прошение от новых властей США для вынесения окончательного решения. Также в Верховном суде попросили организации, заключавшие контракты с Агентством США по международному развитию USAID и Госдепартаментом, дать ответ к полудню 28 февраля.

25 января USAID приостановило финансирование ряда проектов по поддержке Украины после приказа сенатора Марко Рубио о временной заморозке большей части программ иностранной помощи. Согласно данным госдепартамента США, Украина является крупнейшим получателем американской помощи по линии USAID, получив с 2021 по 2024 год $30,6 млрд, что составляет 21% всей международной помощи агентства.



Зульфат Шафигуллин