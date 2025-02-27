Водителя с 9 свертками наркотиков остановили в Казани — возбуждено уголовное дело

Фото: Динар Фатыхов

В Вахитовском районе Татарстана полиция задержала 21-летнего водителя каршерингового Kia, который хранил 9 свертков наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД города.

Экспертиза установила, что в свертках содержится мефедрон массой более 24 грамм.

Также на месте происшествия полицейские нашли еще 11 тайников, в которых хранились наркотики. Их общая масса составила более 29 грамм.

Нарушитель признался в содеянном и рассказал, что хранил свертки для их дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело.

Елизавета Пуншева