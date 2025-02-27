Дюпин: «Слуцкий и Козко в «Рубине» всегда опирались на показатель xG»

Фото: Ринат Назметдинов

Вратарь «Краснодара» Юрий Дюпин вспомнил историю, как перед чемпионатом Европы в 2021 году назвал себя лучшим голкипером России. На тот момент футболист выступал за казанский «Рубин».

По словам Дюпина, тогдашние тренеры казанцев Леонид Слуцкий и Сергей Козко уделяли серьезное внимание показателям продвинутой статистики. В частности, смотрели на показатель xG — модель ожидаемых голов в футболе.

— Да просто в «Рубине» тогда было модно смотреть на xG. И Слуцкий, и Козко всегда опирались на этот показатель и ставили меня в пример. Вот я и ляпнул. Сейчас бы, конечно, такого не сказал: xG в игре вратаря — далеко не самое главное, — сказал Дюпин в интервью Sport24.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Слуцкий работал главным тренером «Рубина» с 2020 по 2024 год. Под его руководством казанская команда вылетела из Российской премьер-лиги (РПЛ). Козко продолжает работать с вратарями в нынешнем тренерском штабе клуба.

Дюпин летом прошлого года перешел в «Краснодар» после пяти сезонов в составе «Рубина».

Зульфат Шафигуллин