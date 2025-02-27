WhatsApp оштрафовали на 17 млн рублей

Московский суд оштрафовал мессенджер WhatsApp на 17 млн рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА «Новости» в суде.

— Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы WhatsApp LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 17 миллионов рублей, — сказал источник агентства.



Статья о повторном отказе локализовать персональные данные россиян предусматривает для юридических лиц наказание в виде административного штрафа до 18 миллионов рублей.



Елизавета Пуншева