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WhatsApp оштрафовали на 17 млн рублей

11:24, 27.02.2025
WhatsApp оштрафовали на 17 млн рублей
Фото: взято с приложения WhatsApp

Московский суд оштрафовал мессенджер WhatsApp на 17 млн рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА «Новости» в суде.

— Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы WhatsApp LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 17 миллионов рублей, — сказал источник агентства.

Статья о повторном отказе локализовать персональные данные россиян предусматривает для юридических лиц наказание в виде административного штрафа до 18 миллионов рублей.

Елизавета Пуншева
Справка

Мессенджер WhatsApp принадлежит американской компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России.

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