WhatsApp оштрафовали на 17 млн рублей
Московский суд оштрафовал мессенджер WhatsApp на 17 млн рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян, сообщили РИА «Новости» в суде.
— Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы WhatsApp LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 17 миллионов рублей, — сказал источник агентства.
Статья о повторном отказе локализовать персональные данные россиян предусматривает для юридических лиц наказание в виде административного штрафа до 18 миллионов рублей.
Справка
Мессенджер WhatsApp принадлежит американской компании Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.