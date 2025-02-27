Жительница Татарстана предстанет перед судом за фальсификацию меддокументов ради налоговых вычетов

Фото: Динар Фатыхов

40-летнюю жительницу Татарстана обвинили в покушении на мошенничество — она фальсифицировала медицинские документы. Соответствующее заключение утвердила прокуратура республики, сообщает пресс-служба органа.

По версии следствия, с ноября 2022 года по январь 2023 года обвиняемая, находясь в сговоре с группой лиц, использовала фиктивные документы об оказании медуслуг и предоставила в налоговую декларации о доходах по форме 3-НДФЛ за 2019–2021 годы. На их основании жительница республики пыталась получить из бюджета налоговый вычет на сумму свыше 409 тыс. рублей. Однако противоправные действия женщины были пресечены сотрудниками налоговой инспекции.

Вину злоумышленница не признала.

Уголовное дело направили в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Елизавета Пуншева