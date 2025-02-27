Механик из Татарстана пойдет под суд из-за ЧП на буровой установке, где рабочий лишился пальцев

Фото: взято из телеграм-канала прокуратуры Тукаевского района

Главного механики ООО «Гольфстрим» обвинили по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по соблюдению этих требований, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тукаевского района Татарстана.

По версии следствия, несчастный случай произошел 21 ноября 2024 года около 11.30 на территории буровой установки в Тукаевском районе. Слесарь, находясь в контейнере для размещения дизельной электростанции, поскользнулся из-за скопившегося мокрого грунта на специальной обуви. В попытке сохранить равновесие он задел лопасти вентилятора радиатора, что привело к ампутации нескольких пальцев на левой руке и переломам.

Несчастный случай произошел по вине главного механика, полагает следствие. Он допустил слесаря к работе в условиях отсутствия защитного ограждения, что является нарушением правил охраны труда. В результате данного инцидента потерпевший получил тяжелые травмы, повлекшие стойкую утрату трудоспособности.

Уголовное дело направят в Тукаевский районный суд для рассмотрения по существу.



Елизавета Пуншева