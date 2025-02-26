Пенсионер из Казани лишился 260 тыс. рублей и 500 евро при попытке забрать посылку

Фото: Михаил Захаров

Житель Казани лишился 260 тыс. рублей и 500 евро при попытке забрать посылку. По этому факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Жертвой злоумышленников стал житель Казани 1950 года рождения. По его словам, ему позвонили из службы сервиса одного из известных сайтов и попросили забрать посылку. Собеседник заверил, что для этого мужчине нужно назвать коды, которые поступили в смс-сообщении.

После того как казанец сообщил комбинацию цифр, ему начали поступать звонки якобы от представителей различных структур. Они запугали мужчину кредитом, оформленным от его имени аферистами. Тогда пенсионер отдал курьеру злоумышленников все свои накопления.

Напомним, по данным МВД, за 2024 год в Татарстане зарегистрировали более 32 тыс. преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ), что на 20,8% больше, чем в предыдущем году. Однако раскрываемость этих преступлений снизилась до 15,4%. Подробнее — в материале «Реального времени».



Галия Гарифуллина