Масленичные гуляния в Кировском и Московском районах Казани пройдут 1 и 2 марта

Фото: Динар Фатыхов

Масленичные гуляния в Кировском и Московском районах Казани пройдут 1 и 2 марта, сообщили в их администрации.

1 марта в 11.00 пройдет праздник на площади перед ДК «Красная Горка». В программе — песни, танцы, хороводы, блины и конкурсы. В это же время состоится праздник во дворе ул.А. Арсланова, 6а. В 13.00 казанцев ждет программа «Проводы русской зимы» от творческих коллективов КЦ «Залесный» в ЖК «Салават Купере» (ул. Абзалова, 15).

2 марта в 10.00 пройдет Масленица в Парке им.Петрова. Для участников приготовили концерт, конкурс костюмов, представления, угощение блинами, сжигание чучела. В 12.00 отметить Масленицу смогут жители Юдино — праздник состоится на площади перед ДК Железнодорожников.

Галия Гарифуллина