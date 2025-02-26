Объявлен лонг-лист Международной Букеровской премии 2025 года
В этом году на конкурс было подано 154 книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии
Лонг-лист Международной Букеровской премии 2025 года включает 13 произведений, из которых 11 опубликованы независимыми издательствами. Это рекорд за всю историю премии. В этом году на конкурс было подано 154 книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии в период с 1 мая 2024 по 30 апреля 2025 года. Это самое большое количество заявок с момента запуска премии в ее нынешнем формате в 2016 году.
Жюри возглавляет писатель Макс Портер, ранее номинировавшийся на Букеровскую премию. В состав также вошли поэт, режиссер и фотограф Калеб Феми, писатель и директор издательства Wasafiri Сана Гойял, автор и переводчик Антон Хур, а также певица и автор песен Бет Ортон.
Длинный список включает 11 романов и два сборника рассказов. Среди тем — сексуальное влечение, инвалидность, искусственный интеллект, границы и исчезновение народов. Восемь книг из списка не превышают объем в 200 страниц. Победитель премии получит £50 тыс., которые поровну разделят автор и переводчик.
Лонг-лист Международной Букеровской премии 2025 года:
- «Книга исчезновения» — Ибтисам Азем (Палестина);
- «Горбунья» — Сао Итикава (Япония);
- «Лодчонка» — Венсан Делакруа (Франция);
- «О вычислении объема» — Сольвей Балле (Дания);
- «Евротрэш» — Кристиан Крахт (Швейцария);
- «Соленоид» — Мирча Кэртэреску (Румыния);
- «Совершенство» — Винченцо Латронико (Италия);
- «Сердце-лампа» — Бану Муштак (Индия);
- «Пески вечности» — Эстер Альварес (Испания);
- «Запертая комната» — Магдалена Новак (Польша);
- «Последний берег» — Грегор Вейс (Германия);
- «Тени улиц» — Рафаэль Мендес (Бразилия);
- «Железная стена» — Карлос Гутьеррес (Мексика).
Вместе с объявлением лонг-листа организаторы запустили кампанию «Пир художественной литературы со всего мира». В ее рамках читателей познакомят с книгами и членами жюри через видеоматериалы.
Председатель жюри Макс Портер отметил, что художественная литература в переводе — это не что-то элитарное и сложное. По его словам, эти книги дают возможность встретиться с разными культурами и взглядами, понять, как мир осмысляет современность. Он добавил, что истории из списка «звучат и кричат» на английском благодаря работе переводчиков.
Организаторы подчеркивают, что среди номинантов есть дебютные работы и книги уже известных авторов. Лонг-лист охватывает широкий спектр тем: от личных драм до социальных и политических вопросов. Он показывает, как люди осмысливают выживание, лгут, шутят, придумывают новое, а иногда смотрят в будущее или в параллельные миры.
Финалисты будут объявлены 8 апреля, а победитель станет известен 20 мая. В прошлом году лауреатом премии стала немецкая писательница Дженни Эрпенбек с романом «Кайрос», который в этом году выйдет на русском языке в издательстве «Синдбад».
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