Комитет Госдумы поддержал полный запрет на участие иноагентов в просвещении

Иноагентам запретят заниматься просветительской и образовательной деятельностью не только в отношении детей, но и в отношении взрослых

Фото: Максим Платонов

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, устанавливающий новые ограничения для иноагентов, в том числе полный запрет на участие в просветительской и образовательной деятельности в России, передает ТАСС.

Законопроект был внесен в Думу депутатами во главе с председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым в январе. Изменения будут прописаны в законе об образовании.

Иноагентам запрещается заниматься просветительской и образовательной деятельностью не только в отношении детей, но и в отношении взрослых. Закон дополнится нормой о том, что действие лицензии на осуществление образовательной деятельности «прекращается в случае включения лицензиата в реестр иностранных агентов».

Напомним, накануне Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов поэтессу Веру Полозкову. Данные об этом появились в официальном реестре.



Дарья Беззубова