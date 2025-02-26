Комитет Госдумы поддержал полный запрет на участие иноагентов в просвещении
Иноагентам запретят заниматься просветительской и образовательной деятельностью не только в отношении детей, но и в отношении взрослых
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, устанавливающий новые ограничения для иноагентов, в том числе полный запрет на участие в просветительской и образовательной деятельности в России, передает ТАСС.
Законопроект был внесен в Думу депутатами во главе с председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым в январе. Изменения будут прописаны в законе об образовании.
Иноагентам запрещается заниматься просветительской и образовательной деятельностью не только в отношении детей, но и в отношении взрослых. Закон дополнится нормой о том, что действие лицензии на осуществление образовательной деятельности «прекращается в случае включения лицензиата в реестр иностранных агентов».
Напомним, накануне Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов поэтессу Веру Полозкову. Данные об этом появились в официальном реестре.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.