СМИ: Макрон не добился от Трампа обязательства поддержать отправку европейских военных на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог добиться от американского лидера Дональда Трампа обещания поддержать отправку военных из Европы на Украину по окончании кризиса. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.

— Макрон <...> не смог добиться от президента США обязательств поддержать некое развертывание европейских военных (на Украине, — прим. ред.) для сдерживания России в рамках какого-либо сценария послевоенного урегулирования, — утверждает газета.

После встречи с Трампом Макрон утверждал, что стремится к быстрому соглашению по конфликту и предоставлению Украине гарантий безопасности. Кроме того, президент Франции подчеркнул, что заручился поддержкой Вашингтона относительно гарантий, которые Европа планирует предоставить Киеву.



Галия Гарифуллина