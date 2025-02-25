9 марта в части Казани ограничат продажу алкоголя для безопасности футбольного матча

Фото: Динар Фатыхов

В части Казани 9 марта ограничат розничную продажу алкоголя. Такое решение приняли для обеспечения безопасности матча между казанским «Рубином» и московским «Спартаком». Соответствующее постановление Кабмина Татарстана опубликовано на официальном портале правовой информации.

Розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена на пр. Амирхана от ул. Сибгата Хакима до ул. Чистопольской, по ул. Чистопольской до ул. Адоратского, по ул. Адоратского до ул. Лаврентьева, по ул. Лаврентьева вдоль дворовых территорий до ул. Гаврилова, 10, далее по границе моста третьей транспортной дамбы до ул. Троицкий Лес, по ул. Троицкий Лес и вдоль берега Казанки до пр. Амирхана.

Кроме того, запретят продавать алкоголь в торговых объектах на улицах Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского. Исключением станут заведения общепита.

Напомним, правительство России одобрило законопроект, который позволит быстро уничтожать нелегальный алкоголь, изъятый в ходе уголовных дел. Инициативу предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она уточнила, что с 2015 года правоохранительные органы изъяли около 160 млн литров суррогатного спирта и контрафактного алкоголя. При этом значительная часть этого объема остается на хранении, что создает риски хищения и новых отравлений.

Галия Гарифуллина