Исполком Пестречинского сельского поселения обязали привести дороги в соответствие требованиям закона
Прокуратура Пестречинского района Татарстана обратилась в суд с иском к местным властям из-за плохого состояния дорог. Муниципалитет обязали привести их в порядок.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, более 100 многодетных семей получили земельные участки в качестве меры господдержки на территории Пестречинского сельского поселения. К участкам ведут грунтовые дороги, твердое покрытие отсутствует. Жители не могут проехать к своим домам осенью и весной. Кроме того, затруднен проезд школьных автобусов.
Прокуратура района внесла в адрес руководителя исполкома представление. Его рассмотрели, но нарушения полностью устранены не были. Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием признать бездействие местных властей незаконным и обязать их привести дороги в соответствие с требованиями законодательства. Исковое заявление полностью удовлетворили.
Напомним, вчера в Пестречинском районе прокуратура добилась от властей проведения освещения на дорогах в поселке Юлдаш. На земельных участках, которые предоставили многодетным семьям, до сих пор не было света.
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