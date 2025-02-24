В Пестречинском районе Татарстана прокуратура добилась от властей проведения освещения на дорогах

Фото: Артем Гафаров

В Пестречинском районе Татарстана прокуратура обратилась в суд с иском к местным властям. Причиной стало отсутствие освещения дорог в поселке Юлдаш, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Уточняется, что на земельных участках, которые предоставили многодетным семьям, до сих пор не было света.

В результате разбирательств суд встал на сторону прокуратуры — признал бездействие муниципалитета незаконным и обязал устранить нарушения.



Елизавета Пуншева