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В Пестречинском районе Татарстана прокуратура добилась от властей проведения освещения на дорогах

16:16, 24.02.2025
В Пестречинском районе Татарстана прокуратура добилась от властей проведения освещения на дорогах
Фото: Артем Гафаров

В Пестречинском районе Татарстана прокуратура обратилась в суд с иском к местным властям. Причиной стало отсутствие освещения дорог в поселке Юлдаш, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Уточняется, что на земельных участках, которые предоставили многодетным семьям, до сих пор не было света.

В результате разбирательств суд встал на сторону прокуратуры — признал бездействие муниципалитета незаконным и обязал устранить нарушения.

Елизавета Пуншева

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