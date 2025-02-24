В Пестречинском районе Татарстана прокуратура добилась от властей проведения освещения на дорогах
В Пестречинском районе Татарстана прокуратура обратилась в суд с иском к местным властям. Причиной стало отсутствие освещения дорог в поселке Юлдаш, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Уточняется, что на земельных участках, которые предоставили многодетным семьям, до сих пор не было света.
В результате разбирательств суд встал на сторону прокуратуры — признал бездействие муниципалитета незаконным и обязал устранить нарушения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.