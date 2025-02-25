Вратарь «Ак Барса» Билялов назвал топ-5 любимых блюд татарской кухни
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов рассказал о своих любимых блюдах из татарской кухни. Хоккеист назвал элеш, бэлеш, губадию, эчпочмак и чак-чак.
— Мои любимые блюда татарской кухни? Элеш, бэлеш, губадия — обожаю, эчпочмак и чак-чак, — сказал Билялов в видео от пресс-службы клуба.
Билялов является уроженцем Нижнекамска. Сейчас голкипер выступает в составе казанского «Ак Барса». В нынешнем сезоне Билялов провел 34 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), одержал 19 побед и дважды сыграл на «ноль».
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