Меры поддержки для тружеников ВОВ утвердили в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

В рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Татарстане разработали расширенный пакет соцгарантий для ветеранов и тружеников тыла. Меры направлены на обеспечение достойной жизни участников войны и сохранение их исторического вклада. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Труженики тыла обеспечиваются дополнительными льготами согласно закону «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан». Они включают ежемесячные выплаты, бесплатное зубопротезирование и слухопротезирование.

В 2024 году 18 ветеранов получили технические средства реабилитации, а также компенсацию за самостоятельно приобретенные изделия. Еще 14 человек стоят на учете для обеспечения такими средствами. Более сотни ветеранов и тружеников тыла оздоровились в санаторно-курортных учреждениях.

Система соцобслуживания охватывает значительное число ветеранов. В домах-интернатах для престарелых находятся 22 человека, среди них 19 тружеников тыла. Программа надомного обслуживания охватывает более тысячи ветеранов, из которых 975 человек получают услуги бесплатно.

Напомним, что к 80-летию Победы установлены единовременные выплаты федерального уровня: 55 тыс. рублей для некоторых категорий граждан и 80 тыс. рублей для отдельных групп.

Матвей Гавриков