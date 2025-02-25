Минэкономразвития упростило процедуру банкротства для участников СВО

Фото: Динар Фатыхов

Участники специальной военной операции (СВО) получат возможность признать себя банкротами в упрощенном порядке. Министерство экономического развития России разработало поправки, позволяющие им пройти процедуру банкротства без обращения в суд при определенных условиях, сообщили в пресс-службе оперштаба республики.

Согласно новым правилам, участник СВО сможет самостоятельно признать свою неплатежеспособность, если сумма долга не превышает 1 млн рублей и отсутствует имущество, подлежащее аресту. Это существенно сократит бюрократические процедуры и позволит быстрее решить финансовые вопросы.

Кроме того, закон сохраняет защиту боевых выплат и компенсаций — данные средства не могут быть изъяты судебными приставами или использованы для погашения долгов. Банки также обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ к счетам военнослужащих, на которые поступают такие выплаты.

Напомним, что к 80-летию Победы установили единовременные выплаты федерального уровня: 55 тыс. рублей для некоторых категорий граждан и 80 тыс. рублей для отдельных групп.



Матвей Гавриков