Житель Зеленодольска получил 4,5 года за поджог военкомата и антиармейские комментарии
В Татарстане задержали 61-летнего Богданова А.Н. из Зеленодольска за поджог местного военного комиссариата. Уголовное дело возбудили на основе материалов, переданных МВД. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.
Во время расследования выяснилось, что Богданов также публиковал в «Одноклассниках» комментарии, которые порочили действия российских военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине. Эти действия стали причиной нового уголовного дела.
Зеленодольский горсуд признал его виновным по обоим обвинениям. В результате Богданов был приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься администрированием сайтов и интернет-ресурсов на срок 4 года.
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