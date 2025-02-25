Житель Зеленодольска получил 4,5 года за поджог военкомата и антиармейские комментарии

Фото: Максим Платонов

В Татарстане задержали 61-летнего Богданова А.Н. из Зеленодольска за поджог местного военного комиссариата. Уголовное дело возбудили на основе материалов, переданных МВД. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.

Во время расследования выяснилось, что Богданов также публиковал в «Одноклассниках» комментарии, которые порочили действия российских военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине. Эти действия стали причиной нового уголовного дела.

Зеленодольский горсуд признал его виновным по обоим обвинениям. В результате Богданов был приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься администрированием сайтов и интернет-ресурсов на срок 4 года.

Анастасия Фартыгина