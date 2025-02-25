Во Франции задержали двух подозреваемых в нападении на консульство России

Французская полиция задержала двух человек, подозреваемых в нападении на консульство России в Марселе. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Задержание произошло в понедельник вечером во время демонстрации в поддержку Украины, а подозреваемых нашли благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Напомним, в понедельник утром в здание консульства бросили несколько бутылок с зажигательной смесью. Никто не пострадал, и серьезных разрушений не зафиксировано.



Анастасия Фартыгина