Совбез ООН принял американскую резолюцию об урегулировании конфликта на Украине

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Совет Безопасности ООН принял резолюцию о необходимости урегулирования конфликта на Украине, предложенную США. Поддержали документ 10 стран, воздержались от голосования — пять, передает ТАСС.

В число поддержавших резолюцию государств вошли Россия, США и Китай. Европейские страны ранее выступили с инициативой перенести голосование на вторник, но Совбез ООН ответил отказом.

Кроме того, они предложили ряд антироссийских поправок. Россия также предложила внести два изменения, однако документ приняли в изначальном виде. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал его отправной точкой для дальнейших усилий по мирному регулированию украинского кризиса.



— Принятый сейчас текст не идеален, но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт. Конфликт, который имеет очень сложный генезис и не сводится к противостоянию Российской Федерации и Украины, как это пытаются навязать нам сама Украина и ее европейские кукловоды. Видим принятый текст лишь как отправную точку для дальнейших усилий по мирному регулированию украинского кризиса. Они не приведут к успеху, если не будет восстановлено конструктивное сотрудничество ключевых мировых игроков по вопросам европейской и международной безопасности, — передает его слова ТАСС.

Напомним, вчера Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За документ проголосовали 93 страны. Против были 18 государств, 65 воздержались. Эта резолюция требует от России «немедленно, полностью и безоговорочно» вывести все еевооруженные силы с территории Украины.

Галия Гарифуллина