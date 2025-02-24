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Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

19:52, 24.02.2025
Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
Фото: Frederic Köberl on Unsplash

Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

За документ проголосовали 93 страны. Против были 18 государств, 65 воздержались.

Резолюция требует от России «немедленно, полностью и безоговорочно» вывести все ее вооруженные силы с территории Украины.

Примечательно, что документ впервые с начала СВО вышел без ключевого соавтора — США, которые до прихода к власти Дональда Трампа поддерживали подобную политику. Вашингтон взамен подготовил свою, нейтральную резолюцию. По ней Генассамблея также проголосует в понедельник.

Елизавета Пуншева

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Экономика

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