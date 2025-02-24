Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».
За документ проголосовали 93 страны. Против были 18 государств, 65 воздержались.
Резолюция требует от России «немедленно, полностью и безоговорочно» вывести все ее вооруженные силы с территории Украины.
Примечательно, что документ впервые с начала СВО вышел без ключевого соавтора — США, которые до прихода к власти Дональда Трампа поддерживали подобную политику. Вашингтон взамен подготовил свою, нейтральную резолюцию. По ней Генассамблея также проголосует в понедельник.
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