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Канада ввела новые санкции против России: в списке 33 человека и 44 организации

20:52, 24.02.2025
Канада ввела новые санкции против России: в списке 33 человека и 44 организации
Фото: Реальное время

Канада объявила о новых санкциях против России, в список вошли 33 физлица и 44 юридических лица. Об этом сообщили в ТАСС.

Среди новых объектов и субъектов санкций:

  • российские войска РХБЗ;
  • журналист Владимир Познер;
  • фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова;
  • президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе;
  • Воздушно-космические силы России;
  • Международный детский центр «Артек».

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