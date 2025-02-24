Канада ввела новые санкции против России: в списке 33 человека и 44 организации
Канада объявила о новых санкциях против России, в список вошли 33 физлица и 44 юридических лица. Об этом сообщили в ТАСС.
Среди новых объектов и субъектов санкций:
- российские войска РХБЗ;
- журналист Владимир Познер;
- фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова;
- президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе;
- Воздушно-космические силы России;
- Международный детский центр «Артек».
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