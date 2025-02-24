Евросоюз начал обсуждать 17-й пакет санкций против России сразу после введения 16-го

Фото: Татьяна Демина

На заседании глав МИД стран Евросоюза обсуждалась подготовка 17-го пакета санкций против России. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

— Здесь (в Евросоюзе, — прим. ред.) уже говорят о 17-м пакете санкций, в котором снова упоминаются рестрикции в сфере энергетики, это уже «вечнозеленая» тема, — сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран Евросоюза.

Сийярто также напомнил, что решение о продлении санкций против физических лиц из России и Белоруссии в начале марта Венгрия будет принимать в зависимости от того, выполнит ли Еврокомиссия данные Будапешту гарантии по энергобезопасности.

Напомним, сегодня министры иностранных дел стран Европейского союза согласовали новый пакет санкций против России, приуроченный к третьей годовщине конфликта на Украине. В 16-м пакете ограничений предусмотрен запрет на импорт первичного алюминия, а также ограничения для 13 банков и 73 судов, которые считаются частью российского «теневого флота». Под санкции попадут 35 российских компаний и 48 физических лиц, которые, по мнению Брюсселя, причастны к военным действиям на Украине.



Елизавета Пуншева