В Татарстане несколько бывших и действующих сотрудников БДД предстанут перед судом за мошенничество

Фото: Динар Фатыхов

Шесть бывших и действующих сотрудников территориального управления в Набережных Челнах ГБУ «Безопасность дорожного движения» предстанут перед судом за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, в 2019—2024 годах сотрудники учреждения по договоренности с транспортными компаниями за денежное вознаграждение в размере 500 рублей не останавливали для досмотра их автомобили. Кроме того, обвиняемые не составляли на них административные протоколы в случае обнаружения перегрузки и превышения габаритов.

При этом челнинцы не имели полномочий для досмотра автомобилей и составления протоколов при выявлении перегрузки.

Следствие полагает, что общая сумма незаконно полученных ими денежных средств составила около 8 млн рублей.

Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Елизавета Пуншева