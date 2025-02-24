Мошенники начали использовать интернет-форумы для обмана россиян

Фото: Илья Репин

Специалисты ВТБ обнаружили новую мошенническую схему, направленную на обман россиян, которые ищут советы по защите от финансовых мошенников. В банке сообщили, что злоумышленники активно действуют на интернет-форумах и в чатах, предлагая ложные советы и «помощь», передали РИА «Новости».

Когда люди начинают получать подозрительные звонки от мошенников, они часто ищут информацию о том, как защититься. Однако вместо полезных рекомендаций они могут наткнуться на сайты, где действуют аферисты. Эти мошенники, выдавая себя за экспертов, убеждают пользователей, что их деньги в опасности и предлагают срочные меры по спасению средств. Следуя их указаниям, жертвы переводят свои деньги неизвестным.

Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, подчеркнул, что многие россияне обращаются за информацией о финансовой безопасности именно к таким форумам. Он предостерег, что «советчики» на этих ресурсах могут быть обычными мошенниками. Ревякин также уточнил, что средства в безопасности только на счетах, открытых непосредственно в банке, а отменить уже выполненные платежи невозможно.



Анастасия Фартыгина