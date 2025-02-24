Ильсур Метшин призвал создавать «самодостаточные территории»

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— Большая проблема — это поселки. Прежняя модель, когда все ехали из поселков в город на работу или учебу, уже изжила себя. Мы должны думать о том, как создавать рабочие места по месту жительства. Самодостаточная территория должна быть — над этим стоит потрудиться, принимая решения по строительству и развитию территорий, — рассказал Ильсур Метшин после доклада главы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Рената Шамсутдинова. — Инфраструктура важна, но главная ценность — это наши жители. Мы много делаем, а число обращений граждан только растет, что свидетельствует об их неравнодушии к городу. Мы очень ценим это внимание и дорожим диалогом, обязательно учитываем их пожелания в работе.

Ренат Шамсутдинов сообщил, что в жилом массиве Борисоглебское продолжается строительство второй очереди водопровода. Инфраструктурный объект длиной 2,2 км позволит подключить к центральному водоснабжению 226 домов на 10 улицах поселения, а стоимость работ составит 21 млн рублей.

Изменения происходят и в других жилых массивах Авиастроительного и Ново-Савиновского районов: рядом с Кадышево отремонтирован мост через реку Солонку, а также проведена модернизация автомобильного и пешеходного моста, который прослужил более 30 лет и находился в аварийном состоянии.



Глава районов в докладе по итогам работы сообщил, что в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах продолжается строительство многоквартирных жилых домов, а в 2025 году планируется завершить возведение жилых комплексов «Счастье в Казани» по улице Гаврилова, «Savin Premier» на улице Алексея Козина, а также сдать вторую очередь ЖК «Династия» на улице Михаила Миля. Всего за прошлый год на территории двух районов сданы 1 363 новые квартиры.

— Особое внимание в районах уделяем преобразованию дворовых пространств. В прошлом году отремонтировано 50 дворов, а в текущем планируется благоустроить еще 38. С начала реализации республиканской программы «Наш двор» приведено в порядок 217 дворов. Продолжается и капремонт многоквартирных домов. В прошлом году модернизировано 38 домов на сумму 730 млн рублей. В планах на текущий год — отремонтировать еще столько же, — рассказал Ренат Шамсутдинов.

