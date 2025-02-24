Генсек совета исламских банков: Татарстан может стать мостом между Россией и странами ОИС

Фото: Максим Платонов

Татарстан может стать мостом между Россией и странами Организации исламского сотрудничества (ОИС). Такое мнение озвучил генсек Генерального совета исламских банков и

финансовых институтов (CIBAFI) Абделила Белатик на открытии обучающей программы по партнерскому финансированию в Казани.



— В течение последних двух-трех лет выросли не только цифры товарооборота, но и количество транзакций между Россией и странами ОИС. В первую очередь это Турция, ОАЭ, страны Персидского залива, — сказал он.

По его словам, развивается сотрудничество и со многими другими государствами, такими как Малайзия и Индонезия. Говоря о перспективах, Абделила Белатик заявил: важно создавать возможности для реализации совместных проектов.



— Мы говорим не только об инвестициях из стран ОИС на территорию России и непосредственно Татарстана, но и об экспорте, например, той же продукции халяль-индустрии в страны ОИС, а это порядка 50—57 стран. Торговля развивается, и товарооборот увеличивается в последние годы, но возможности для развития и наращивания объемов есть. В этом случае Татарстан и Россия могут сыграть не последнюю роль, — уверен Абделила Белатик.

Напомним, в Татарстане число доступных продуктов исламского банкинга уже превысило 30 и продолжает увеличиваться. В 2024 году на рынке были представлены новые финансовые инструменты, включая корпоративные карты, расчетно-кассовое обслуживание, факторинг, доверительное управление, поручительство и лизинг.



Галия Гарифуллина